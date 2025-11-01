Hasan Dağı’nda nefes kesen anlar! Yaban hayvanları su içmek için sıraya girdi
Aksaray’da öğretmen Yasin Karaman’ın Hasan Dağı eteklerine yerleştirdiği kameraya, yaban hayvanlarının su kuyusuna geliş anları böyle yansıdı.
Aksaray’da görev yapan öğretmen Yasin Karaman, Hasan Dağı’nın 2 bin metre rakımındaki eteklerinde yer alan bir su kuyusunun yanına kamera yerleştirerek bölgedeki yaban hayatını kayıt altına aldıb Karaman, 3 gün içinde su içmeye gelen hayvanların kameraya yansıyan görüntülerini elde etti. Görüntülerde; tilki, baykuş, kızıl şahin ile tavşanın su içmeye geldiği görüldü.
