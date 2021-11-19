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Yerel Hasan Dağı nerede? Hasan Dağ’na nasıl gidilir?
Yerel

Hasan Dağı nerede? Hasan Dağ’na nasıl gidilir?

Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı’nda, yaşanan son depremlerin ardından yapılan inceleme ve ölçümlerde magma tabakasındaki yükselmeler ile hareketlilikler tespit edildi. Peki Hasan Dağı nerede? Hasan Dağ’na nasıl gidilir? Hasan Dağı lav mı püskürtüyor? Hasan Dağı yüksekliği kaç metre?

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:49:00 - 2021-11-19 10:49:58
Hasan Dağı nerede? Hasan Dağ’na nasıl gidilir?

Hasan Dağı'nın en son püskürmesi Holosen döneminde, gerçekleştiği biliniyor. Yaşanan son depremlerden sonra Hasan Dağı’nda ölçüm ve incelemeler yaptıklarını belirten Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, "Tuz Gölü fay hattında bir deprem olması halinde volkanizmayı da etkiliyor. Magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük, onu tespit ettik.” diye konuştu. Peki Hasan Dağı nerede? Hasan Dağ’na nasıl gidilir? 

Hasan Dağı nerede?

Büyük Hasan Dağı ve Küçük Hasan Dağı şeklinde iki büyük krateri olan Hasan Dağları, tam olarak Aksaray ve Niğde arasında yer almaktadır. Tahminen M.Ö 7000 yıllarında son patlamasını gerçekleştirmiş olan Hasan Dağı, artık etkisini yitirmiş bir volkanik dağdır. 1750. metreye çıkana kadar meşe ormanlarıyla örülü olan bu dağın etrafında, uzun yıllardır Yörükler ve farklı Türk boyları yaşamakta. İç Anadolu bölgesi dağları içerisinde, yükseklik bakımından, 2. sırada bulunmaktadır. (İlki Erciyes dağıdır.) Hasan Dağı eteklerinde, Nora Antik Kenti bulunur. Antik bir Roma şehridir.

Hasan Dağı yüksekliği ne kadar?

Özellikle, dağcıların ilgisini çekmekte olan Hasan Dağı, 3268 metrelik yüksekliği ile İç Anadolu dağlarının zirvesi en yüksek 2. dağı olma özelliği taşır. Dağa tırmanış için gelen misafirler öncelikle Helvadere kasabasına ulaşıp, sonrasında farklı noktalarda kamp kurarak değişik parkurlardan zirve tırmanışı yapabilirler. Tırmanış yaparken karşılaşılacak olan Süt Kilisesi, oldukça ilgi çekicidir. Dağın zirvelerine yaklaştıkça, göreceğiniz Erciyes, Ekecik dağları ve Tuz gölü, macera severleri muhteşem bir görsel şölene davet eder.

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