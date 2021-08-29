Hasan Cemal FETÖ iftirasıyla Türkiye'yi suçladı

Bir dönem FETÖ'cülerin sarıldığı 'Türkiye, DEAŞ'a silah veriyor' iftirasına Hasan Cemal de sarıldı. Cemal köşe yazısında DEAŞ'ın içinde Türklerin de olduğunu belirterek, örgütün Batı ve birçok ülke tarafından kullanıldığını Türkiye'nin DEAŞ'ı kullandığı iftirasını attı.

İşte Cemal'in skandal yazısı:

Türkiye'de de DEAŞ var,

El Kaide de var, Taliban da var,

başka radikal dinci örgütler de var.

Özellikle IŞID'in Türkiye'de koymuş olduğu

kanlı terör eylemlerini hatırlayın.

Bu örgütlerin üyeleri yalnızca Suriyeli,

Afganlı mültecilerden oluşmuyor.

Türkiye'ye de fena halde sızmış

bu radikal dinci örgütlerde Türkler de var.

Ortaasya'dan Ortadoğu'ya uzanan

bu coğrafyada bir büyük oyun oynanmakta...

Tarihi eski zamanlara giden bu oyunda,

radikal dinci örgütler öteden beri

taşeron olarak da kullanılıyor.

Amerika'sı, Avrupa'sı, Rusya'sı,

Çin'i ve petrol zengini Körfez ülkeleri,

İran'ı, İsrail'i ve de

Erdoğan Türkiye'si de var bu oyunda...

Taraflar birbirlerini istikrarsızlaştırmak,

zayıf düşürmek için

oyun içinde kirli oyunlar kuruyor

ve oynuyorlar uzun yıllardır.

Erdoğan Türkiyesi'ne gelince...

Kafası karışık!

Uzunca zamandır tehlikeli sularda

seyrediyor.

Boyundan büyük işlere kalkıştığı da oluyor.

Erdoğan, bir tek adam olarak

Türkiye'nin yüzünü kaç yıldır

usul usul Batı'dan Doğu'ya çeviriyor.



Erdoğan'ın bu oyunu çok tehlikeli.

Bir kabus hatta...

Çünkü Türkiye'yi bu oyunla

bir "cehennem çukuru"na yuvarlayabilir.

Bir daha altını çiziyorum:

Afganistan'da yaşanmaya başlayan

cehennem, gerekli özen gösterilmezse,

Türkiye'ye sirayet edebilir.

Bize bulaşmasın,

bizden uzak dursun istiyorsak,

önce bir "demokrasi ittifakı"yla

Erdoğan'a hadi güle güle demek,

sonra da demokrasi ve hukukun üstünlüğünü,

laiklikliği, modern ve güçlü bir devleti

Türkiye'de hızla inşa etmeye başlamak zorundayız.