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Gündem Hasan Can Kaya'nın programında büyük rezalet! İşte bunlar hep Acun'un marifetleri
Gündem

Hasan Can Kaya'nın programında büyük rezalet! İşte bunlar hep Acun'un marifetleri

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan ve toplumun ahlaki yapısını çökertmeye yönelik projelere imza atan Hasan Can Kaya isimli sözde komedyenin sunduğu 'Konuşanlar' programında büyük bir skandal yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 12:38:00 -
Hasan Can Kaya'nın programında büyük rezalet! İşte bunlar hep Acun'un marifetleri

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan ve toplumun ahlaki yapısını çökertmeye yönelik projelere imza atan Hasan Can Kaya isimli sözde komedyenin sunduğu 'Konuşanlar' programında büyük bir skandal yaşandı.

Seyircilerine "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" şeklinde kepaze bir soru soran Kaya'ya ''İrem Derici" cevabı gelince Kaya, teşhirci şarkıcıyı aramak istedi. "İrem'i görüntülü arayayım, belki soyunur" diyen sözde komedyene Derici aynı rezillikte bir cevap vererek "Ara dene karşim" dedi.

 

Kısa süre içinde sosyal medyada viral olan bu seviyesiz diyalog, görenleri şaşkına çevirdi.

 

 

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Yorumlar

engineer

çıplak görmek için turizm beldeleri plajlara gitmeye bile gerek yok, üsküdar meydanına inin yeter, giysili pek az görürsünüz, plajdan kaçmış çarşıya inmişler,

Abdullah BURGU

Hic bir dine inanmasanız bile insanda EDEP olur İnsan ile Hayvan arasındaki fark EDEP tir hayvandan bile assaglıksınız
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