Hasan Can Kaya'nın programında büyük rezalet! İşte bunlar hep Acun'un marifetleri
Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan ve toplumun ahlaki yapısını çökertmeye yönelik projelere imza atan Hasan Can Kaya isimli sözde komedyenin sunduğu 'Konuşanlar' programında büyük bir skandal yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan ve toplumun ahlaki yapısını çökertmeye yönelik projelere imza atan Hasan Can Kaya isimli sözde komedyenin sunduğu 'Konuşanlar' programında büyük bir skandal yaşandı.
Seyircilerine "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" şeklinde kepaze bir soru soran Kaya'ya ''İrem Derici" cevabı gelince Kaya, teşhirci şarkıcıyı aramak istedi. "İrem'i görüntülü arayayım, belki soyunur" diyen sözde komedyene Derici aynı rezillikte bir cevap vererek "Ara dene karşim" dedi.
Kısa süre içinde sosyal medyada viral olan bu seviyesiz diyalog, görenleri şaşkına çevirdi.