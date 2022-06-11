Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar'ında bir rezillik daha! 'Kendime tarak soktum' iması

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen'de Hasan Can Kaya’nın sunduğu ‘Konuşanlar’ adlı ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı sözde komedi programında mide bulandıran rezilliklere bir yenisi daha eklendi.

LGBT propagandası yapılan 'Konuşanlar'ın bu haftaki bölümünde, bir 'konuşan', eşcinsel sapkın bir arkadaşının olduğunu, ilk defa bir erkekle sapıklık yaşadığını ve ona bunun nasıl bir his olduğunu sorduğunu söyledi. Sapkının tarif edememesi üzerine ise, 'duştayken kendine tarak soktuğu' imasında bulunan şahıs, mide bulandıran ifadelerinin ardından sapkın olmadığına karar verdiğini söyledi.

Daha önce, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı 'Konuşanlar' programı nedeniyle, dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulamıştı.

Şimdi uygulanacak yaptırım merakla bekleniyor.