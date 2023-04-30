Hasan Can Kaya yine pislik kustu! Sosyal medyadan tepki üstüne tepki
Yayınladığı programlarla izleyenlere bel altı küfürler savurup komedi yaptığını sanan Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar programında yine rezil sahneler yaşandı.
Programa katılan Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu bir kadının okuduğu üniversiteyi söylemesi üzerine Konuşanlar programı sunucu Hasan Can Kaya, Elazığ’ı ve Fırat Üniversite’ni aşağıladı.
Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama sözleri ile dalga geçtiğini sanan Kaya, "bu çocukların şeyi var ya abaküs onla yapıyorlar dersi" sözleri ile tepki çekti.
İşte sosyal medyada gelen tepkilerin bazıları şöyle;