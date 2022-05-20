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Biyografi Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli? Hasan Can Kaya kaç yaşında?
Biyografi

Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli? Hasan Can Kaya kaç yaşında?

Aslı Bekiroğlu, son olarak Hasan Can Kaya sunduğu Konuşanlar isimli programa katıldı. Türkiye’nin çok konuşulan konular arasında sık sık dahil olan Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli? Hasan Can Kaya kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-05-20 15:05:00 -
Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli? Hasan Can Kaya kaç yaşında?

16 Aralık 1989’da İstanbul’un Güngören ilçesinde doğdu. Aslen Malatyalı’dır. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk[ dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

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