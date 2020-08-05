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Yerel

Hasan Başpehlivan vefat etti

Koronavirüs tedavisi gören Gonca Yayınevi kurucusu Hasan Başpehlivan vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:59:00 -
Hasan Başpehlivan vefat etti

Millî Görüş davasının emektarlarından Gonca Yayınevi’nin kurucusu Hasan Başpehlivan'ın 76 yaşında vefat ettiği bildirildi.

Hasan Başpehlivan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış ve bir hafta önce evde tedavisine başlanmıştı.

Hasan Başpehlivan'ın cumartesi günü sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle Bağcılar Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve oksijen tedavisi uygulanıyordu.

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