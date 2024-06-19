Hasan Arat'a Polonya Üstün Liyakat Madalyası verildi
BJK Başkanı Hasan Arat'a, geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'ndaki başarılı çalışmalarından dolayı Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası takdim edildi.
Geçen yıl Avrupa Oyunları'nın koordinasyon kurulu başkanlığını yapan Arat, başkent Varşova'da gerçekleştirilen törenle madalyasını aldı.
Polonya Başkanlık Sarayı'ndaki törende Arat'a ödülünü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda takdim etti.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komitesi icra kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor.
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