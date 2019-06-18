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Hasan Ali Yener kimdir? Hasan Ali Yener öldü mü? Neşe Karaböcek kimdir?

Gazeteci Tevfik Yener ve Neşe Karaböcek'in oğulları Hasan Ali Yener (44) hayatını kaybetti. Hasan Ali Yener’in neden öldüğü henüz bilinmiyor. Hasan Ali Yener için salı günü Beykent Hz.Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

18 Haziran 2019 Salı 14:21
Hasan Ali Yener kimdir? Hasan Ali Yener öldü mü? Neşe Karaböcek kimdir?

Gazeteci Tevfik Yener ve Neşe Karaböcek'in oğulları Hasan Ali Yener (44) hayatını kaybetti. Hasan Ali Yener’in neden öldüğü henüz bilinmiyor. Hasan Ali Yener için salı günü Beykent Hz.Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Peki Neşe Karaböcek kimdir?

Türk müziğinin önemli isimlerinden Neşe Karaböcek, oğlu Hasan Ali Yener'i kaybetti. Peki, Neşe Karaböcek kimdir? Hasan Yener kimdir? Neşe Karaböcek hayatı, biyografisi haberimizde.

Neşe Karaböcek kimdir? 

Ünlü sanatçı Karaböcek, 1 Nisan 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Neşecan Göktürk olan sanatçı, henüz 5 yaşında "Karaböcek" piyesinde oynarken İsmet İnönü'den, Karaböcek soyadını aldı. Ayrıca "Orta Şark'ın Altın Bülbülü" unvanına sahiptir. Çok sayıda 45'lik plak, LP ve kaset/CD dolduran Karaböcek, bunların yanı sıra 11 sinema filminin başrolünde oynadı. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'liği ile yakaladı. 1968-1980 arasındaki 12 yıl boyunca çeşitli plak şirketlerinden 16 adet altın plak, 1 platin plak, 1 altın bülbül (5 altın 45'lik yerine verilmiştir) ve 2 altın kaset ödülü aldı. İlk evliliğini ünlü yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yapan sanatçının bu evlilikten "Alper" adında bir oğlu dünyaya geldi. Atilla Alpsakarya'nın 1974'te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp baldızı Gülden Karaböcek'le evlendi. Bu olay magazin gündemini uzunca bir süre meşgul etti. 1975 tarihinde gazeteci Tevfik Yener ile evlendi. Bu evlilikten de "Hasan" adını verdiği bir oğlu oldu. 

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:21
  1. İstanbul
  2. Hasan Ali Yener kimdir?
  3. Hasan Ali Yener öldü mü?
  4. Neşe Karaböcek kimdir?

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