  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hasan Ali Kaldırım'a İtalya'dan teklif

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin durumu taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar sözleşmenin yenilenmesini isterken bazıları da Hasan Ali'nin gitmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:17:00 -
Hasan Ali Kaldırım'a İtalya'dan teklif

Fenerbahçe'de istenilen performansı veremeyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu kendisine gelen yurt içi ve yurt dışındaki teklifleri değerlendirmeye başladı.

Hasan Ali Kaldırım'a Süper Lig'den 2 takımın ve İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin talip olduğu öğrenildi.

Çizme ekibi ile görüşme yapılırken birkaç gün içinde transferin netlik kazanması bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 18 maçta sadece 3 asistlik yapabildi.

 

Kaynak:Ajansspor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Karadeniz’e kilitlendi! Rus Su-27 jetinden ABD’ye ağır darbe
Dünya

Dünya Karadeniz’e kilitlendi! Rus Su-27 jetinden ABD’ye ağır darbe

Karadeniz'de yaşanan gerginlik dünya basınında yankı uyandırdı. Rus Su-27 jetinin, ABD'nin Karadeniz üzerindeki başka bir askeri uçağına müd..
'İslam'ın en güçlü devri önümüzdedir' diyen Kadir Mısıroğlu Ayasofya sonrasına işaret etmişti: Orası da fethedilecek
Gündem

'İslam'ın en güçlü devri önümüzdedir' diyen Kadir Mısıroğlu Ayasofya sonrasına işaret etmişti: Orası da fethedilecek

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu'nun bomba ifadeleri gündeme geldi..
Dilipak'ın paylaşımı 4 yıl önceki yazısını akıllara getirdi!
Aktüel

Dilipak'ın paylaşımı 4 yıl önceki yazısını akıllara getirdi! "Anadolu'daki ilk cumhuriyetten niye kimsenin haberi yok"

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Anadolu'daki ilk Cumhuriyet olan Kars İslam Cumhuriyeti'ne ilişkin paylaşımda bu..
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı