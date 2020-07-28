Hasan Ali Kaldırım'a İtalya'dan teklif
Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin durumu taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar sözleşmenin yenilenmesini isterken bazıları da Hasan Ali'nin gitmesini istiyor.
Fenerbahçe'de istenilen performansı veremeyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu kendisine gelen yurt içi ve yurt dışındaki teklifleri değerlendirmeye başladı.
Hasan Ali Kaldırım'a Süper Lig'den 2 takımın ve İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin talip olduğu öğrenildi.
Çizme ekibi ile görüşme yapılırken birkaç gün içinde transferin netlik kazanması bekleniyor.
Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 18 maçta sadece 3 asistlik yapabildi.
Kaynak:Ajansspor