Hasan Aksay ağabeyin kızı Hakk’a yürüdü
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn… Eski Devlet Bakanı, Gazetemiz yazarı Hasan Aksay ağabeyin kızı Elife Ümran Aksay vefat etti.
1959 senesinde Necmettin Erbakan ile tanıştıktan sonra Milli Görüş hareketinin ön safında yer alan, eski Devlet Bakanı ve gazetemiz yazarı Hasan Aksay ağabeyimizin acı günü…
Merhumenin cenaze namazının 12.05.2026 (yarın) öğle namazını müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınıp, naaşının Ümraniye Kocatepe mezarlığındaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
Akit Medya Grubu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, başta Hasan Aksay ağabeyimiz olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.