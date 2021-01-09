Haşa ‘Allah yoktur insan her şeyi yapar’ diyen ateistlere bomba çağrı! Bunu yapın tarafınıza geçeyim

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni’nde müzik dalında büyük ödüle layık görülen şarkıcı Özdemir Erdoğan verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ateizme yönelik çarpıcı sözler sarf eden Erdoğan, Ateistlere de bir çağrıda bulundu,

"Cumhurbaşkanımızı kusurlarıyla seviyorum"

Özdemir Erdoğan, "Yakın mısınız iktidara?" sorusuna sorusuna insanoğlunun kusursuz olmadığını belirterek "Tek kusursuz olan Allah’tır. Ben Sayın Erdoğan’ı severim, o da beni sever ama ben onu kusursuz bir insan olarak görmüyorum. Cumhurbaşkanımızı kusuruyla seviyorum. Mesela, eşimle birçok konuda anlaşamam. Bunun için de “Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir” şarkısını yazdım" dedi.

"Derisinin altından kan akan canlı bir insan yapsınlar"

İnançlı bir insan olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ateizme karşı mısınız?" sorusuna ise Ateistlere kapak olacak sözlerle cevap verdi. İnsanoğlunun yapabildiği en büyük şeyin robot ya da yapay zeka olabildiğini ifade eden Özdemir Erdoğan, Ateistlerin tarafına geçmek için tek bir şart sundu. Erdoğan, "Profesör, bilim insanı olarak geçinenler kusursuz bir insan yaratsın da göreyim. Ancak o zaman onların tarafına geçerim.Benim derimin altından kan akıyor, onların yaptığı robot ise yapay! Haydi derisinin altından kan akan canlı bir insan yapsana, yapamazsın! Nasıl olduğunu çözemiyorsan, niçin geldiğini bilemezsin. “Ol” der Cenab-ı Allah, olur. Haydi o ateistler bana bir insan yapsınlar yapabiliyorlarsa! İngiliz Profesör Stephen (Hawking), “Allah yoktur, insan herşeyiyapar”demişti. Ben de ona diyorum ki; o zaman insan yap kardeşim!" şeklinde konuştu.