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Harvard'dan Türkiye 'ye şeker uyarısı

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, Türkiye’nin şekerli içecek tüketen ülkeler 9’uncu sırada olduğunu belirtilerek, yüksek şeker tüketiminin sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini ve ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.

07 Nisan 2019 Pazar 15:06
Harvard'dan Türkiye 'ye şeker uyarısı

ABD’de Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, Türkiye en çok şekerli içeçek tüketilen ülkelerden biri olarak kayıtlara geçti. Şekerli içeceklerin neden olduğu hasara da yer verilen araştırmada, bu tür tüketimlerin sağlık sorunlarına yol açtığı ve erken ölüm riskini de arttırdığı vurgulandı. Çalışma ise 30 yaş üstü 37 bin erkek ve 80 bin kadın üzerinde yapıldı. Buna göre, bir kişi ne kadar fazla şekerli içecek içerse, erken ölüm riski de o kadar artıyor. Açıklanan rakamlara göre, 2018 yılında dünyanın en büyük şekerli içecek tüketicilerinden Türkiye, sıralamada 9’uncu olarak yer aldı. Çalışmaya göre, kişi başına düşen litre bazında Çin 410.7, ABD 356.8, İspanya 267.5, Suudi Arabistan 258.4, Arjantin 250.4, Nijerya 233, Japonya 185.8, İngiltere 168.3, Türkiye 160.6 ve Brezilya ise 114.6 litre tüketim ile sıralandı.

Şekerli içecekler ile ölüm arasında güçlü bağ var

Araştırmacılardan Vasanti Malik yaptığı açıklamada, “Ayda 1 kereden az içilmeyle karşılaştırıldığında, ayda 1 ila 4 arası şekerli içecek içme riski yüzde 1 oranında, haftada 2 ila 6 arası içmek yüzde 6 oranında, günde 1 ila 2 arasında içmek yüzde 14 oranında, günde 2 ya da daha fazla içmek ise yüzde 21 oranında riski artırıyor” şeklinde konuştu. Araştırma, şekerli içecekler içme ile kalp ve damar hastalıkları nedeniyle erken ölüm arasında güçlü bir bağ olduğunu da ortaya koydu. Kanser ile arasındaki ilişkinin ise daha güçsüz olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 15:06
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