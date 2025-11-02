  • İSTANBUL
Harvard Üniversitesinde patlama meydana geldi!
Harvard Üniversitesinde patlama meydana geldi!

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "kasıtlı" olduğundan şüphelenilen bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "kasıtlı" olduğundan şüphelenilen bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Harvard Üniversitesi Polis Departmanı, patlama hakkında yerel basına bilgi verdi.

Kampüsteki Goldenson binasında saat 03.00 sularında meydana gelen patlamadan sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin, iki kişiyi binadan kaçarken gördüğü aktarıldı.

Boston İtfaiye Departmanına bağlı Kundaklama Birimi ekiplerinin binada yaptığı incelemelerde patlama izi buldukları ve "patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği" üzerinde durdukları ifade edildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dahil olduğu soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

