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Spor Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı
Spor

Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki kalecisi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:46:01 -
Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı.

Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki file bekçisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında talihsizlik yaşadı.

Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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