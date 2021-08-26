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Dünya

Harris'ten Vietnam çıkışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Vietnam’daki liderlerle yaptığı görüşmelerde siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 21:07:00 -
Harris'ten Vietnam çıkışı

Harris, Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki basın toplantısında, bu hafta Vietnamlı liderlerle görüşmelerinde ülkedeki insan hakları ihlalleri ve siyasi kısıtlamaları gündeme taşıdığını ifade etti.

Ortaklık için yeri geldiğinde zor konuşmalar yapılabileceğini vurgulayan Harris, bugünkü görüşmelerinde özellikle cezaevinde bulunan siyasi muhaliflerin serbest bırakılması hakkında konuştuğunu bildirdi ancak görüşmelerin sonucuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Harris, Vietnam ziyareti sırasında aktivist gruplarla bir araya gelerek işçi hakları ve bireysel özgürlüklerle ilgili konuları ele almıştı.

Vietnam'a ziyarette bulunan ilk ABD Başkan Yardımcısı olan Harris, Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc'a, ABD-Vietnam ilişkilerinin çeyrek asırda uzun bir yol kat ettiğini söyleyerek, Vietnam'ı Çin'in "zorbalığına" karşı koymak için ABD ile ortaklığa çağırmıştı.

Harris, Vietnam'dan önce Singapur'da üst düzey devlet yetkilileriyle görüşmüştü.

Görüşmelerde siber tehditler ve iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi konularda iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

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