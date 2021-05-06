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Dünya Harris'in ilk yurt dışı rotası belli oldu
Dünya

Harris'in ilk yurt dışı rotası belli oldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran'da Meksika ve Guatemala'ya gerçekleştireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 05:23:00 -
Harris'in ilk yurt dışı rotası belli oldu

Harris, Rhode Island eyaletine yaptığı bir ziyaret esnasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, mart ayında Meksika sınırındaki göçmenlik krizi ile ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran tarihlerinde Meksika ve Guatemala'ya yapacağını açıkladı.

Harris'in bu ülkeleri ziyareti esnasında, ABD'ye yönelik göçmenlik akınını ele alması bekleniyor.

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