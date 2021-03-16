Harris'den BM'de ilk konuşma

Birleşmiş Milletler'de (BM) cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için her yıl düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonunun 65'inci oturumuna video mesaj gönderen Harris, demokrasinin giderek büyüyen bir baskı altında olduğuna ve son 15 yıldır dünya çapında özgürlüklerdeki azalmanın rahatsız edici boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

Karar alma mekanizmalarında kadınların yer almamasının kusurlu demokrasi göstergesi olduğunu belirten Harris, kadınların güçlendirilmesinin demokrasileri de güçlendireceğini ifade etti.

"Eşitlik olmadan demokrasi olamaz. Kadının statüsü demokrasinin statüsüdür ve ABD her ikisini de güçlendirmek için çalışacak." diyen Harris, kadınların ve demokrasilerin güçlendirilmesi için küresel çapta iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.