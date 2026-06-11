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Yerel Harran'da yüzlerce dönümlük ekili buğday arazisi güpegündüz alev alev yandı!
Yerel

Harran'da yüzlerce dönümlük ekili buğday arazisi güpegündüz alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Başak, Damlasu ve Tanınmış kırsal mahallelerinin kesiştiği noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle devasa bir felakete dönüştü. Yaklaşık 400 dönüm ekili buğday tarlası ve anızın alevlere teslim olduğu bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaklaşık 400 dönüm buğday tarlası ile anız alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Başak, Damlasu ve Tanınmış kırsal mahallelerinde meydana geldi. Üç kırsal mahallenin arazilerinin birleştiği noktada çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Yoğun çalışmaların sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 400 dönüm ekili arazi ile anız kül oldu. Çok sayıda sulama borusu ile tarım malzemesi de yandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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