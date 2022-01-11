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Ekonomi Harran Üniversitesi personel alımı yapacak
Ekonomi

Harran Üniversitesi personel alımı yapacak

Harran Üniversitesi Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açık pozisyonlara toplam 107 (yüz yedi) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 16:22:00 -
Harran Üniversitesi personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar,  11.01.2022 tarihinden itibaren  15  (on  beş)  gün  içinde (mesai  saati  bitimine  kadar) istenilen  belgeler  ile  birlikte  Üniversitemiz  Rektörlük Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Sadece  bir  unvan  için başvuru  yapılacaktır.  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu,  birden  fazla  unvan  için  başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış   olsa   dahi   iptal   edilecek   ve   hakkında   yasal   işlem   yapılacaktır.   Posta   ile  yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir. Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

Başvuru  Yeri:  Harran  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  Osmanbey Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa

İletişim: 0 414 318 30 26 - 0414 318 30 00 Dahili :2411-2262-2057-3088 /1-1

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