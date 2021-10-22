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Ekonomi Harran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Harran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Harran Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:25:00 -
Harran Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör  ve  Doçent  kadroları  daimi,  doktor  öğretim  üyesi  kadroları  ise  süreli  kadrolardır.  Bu  kadrolara  başvuracak  adayların  Üniversitenin www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafı da forma yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların  21.10.2021  tarihinden itibaren  15  (Onbeş)  gün  içerisinde  ilanda  istenilen  belgeleri  ilanda  belirtilen  birimlere  elden  teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Ayrıca, birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

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