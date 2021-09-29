Harmankaya nerede? Harmankaya neresi?

Harmankaya Bilecik'te yer almakta. Harmankaya kanyonu daha çok bilinmekte. Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı olma özelliğine sahiptir. Harmankaya kanyonu Bilecik iline bağlı olan Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında kalan Harmanköyün'de bulunmaktadır. Bu kanyon 4 km'lik bir alana sahiptir. Bunun yanında 206 hektarlık bir alanda bulunmaktadır. Kanyonda 25 metrelik ve 20 metrelik olmak üzere iki adet şelale vardır. Bunun dışında kanyon içerisinde oldukça fazla küçük şelaleler ile mağaralar da bulunur. Harmankaya kanyonunun giriş kısmı Karahasanlar köyünden başlamaktadır. Çıkışı ise Harmanköy'dür. Harmanköy, Bilecik ilinin İnhisar ilçesine bağlı bir köydür.