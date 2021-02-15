Haritayı gören Yunan spiker fena tutuştu: Bu herkes için ciddi bir uyarı

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, "2050'deki Türk Etki Alanını Gösteren Harita"yı inceledi.

Söz konusu haritanın Yunanistan için bir tehdit ve uyarı olduğunu söyleyen Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hazır olması gerektiğini ifade etti.

Siyaset Bilimci ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı George Friedman'ın "Gelecek 100 yıl" isimli kitabında yer alan Türkiye haritasını gösteren Theodoratos, "Bu kitapta özel bir harita var. Bu harita 2050'deki Türk etki alanını gösteriyor. Bu kitapta Türkiye'deki Erdoğan rejiminin 2002'den beri yürüdüğünü gördüğümüz bu çılgın rotayı izlemeye devam ederse ne olacağı anlatılıyor. 2008-2009 yılında Friedman bu kitabı yazdığında Erdoğan'ın iktidarda bulunduğu süre sadece 6 yıldı." diye konuştu.

Bu kitabın İsrail ve Yunanistan için bir uyarı niteliğinde olduğunu dile getiren Yunan spiker, Türkiye'nin durdurulmadığı takdirde gelecekte bu haritanın gerçek olacağını iddia etti.

"Bu herkes için uyarı"

"Bu herkes için ciddi bir uyarı" diyen Theodoratos, başkanlık sisteminin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İran dışarıda kaldı ama Suudi Arabistan ve Arap dünyası ile birlikte Orta Asya ve Kafkasya içeride. Mısır Libya vb. ülkeler Türk etki alanına girecekler çünkü Türkiye'nin başkanlık sistemi var. Bu sistemin Amerikalılar gibi ciddi ve büyük uluslarda olduğunu bilmelisiniz. Kendini korumak ve gücünü artırmak isteyenler istikrarlı başkanlık sistemlerine sahiptir. Biz ise parlamento arenalarında birbirimizi öldürmeyi seviyoruz."

Yunanistan'ın da güçlenmesi için mutlaka parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini ifade eden Yunan spiker, "Çünkü zayıf veya istikrarsız hükümetler çıkaran bir sistemle devam ediyoruz ve karşımızda genel olarak istikrarlı bir stratejik varlık (Türkiye) var" dedi.

Bu haritanın gerçekleşmesi durumunda Rusya'nın artık var olmayacağını ve Avrupa'nın tamamen parçalanacağını ileri süren Yunan spiker sözlerini şöyle tamamladı:

"Rusya zaten hırıltılı, ekonomik olarak birçok sorunu var. Büyük askeri projelerinin çoğu yapılmıyor veya çok çok geciktiriyorlar. T-14 (tank) ve SU-57 (savaş uçağı) büyük maliyetli projeler ve bu yüzden bildiğimiz eski sisteme geri dönelim diyorlar. AB dağılırken bizim burada tatil yapma hakkımız yok, Yunanistan'da neredeyse tüm yıl tatildeyiz. Bu yüzden hem caydırıcılık hem de hazırlık düzeyinde hazır olmaya karar vermeli ve konsantre olmalıyız."