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Gündem Harita öyle değil böyle çizilir: İşte Büyük Türkiye!
Gündem

Harita öyle değil böyle çizilir: İşte Büyük Türkiye!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Papa'nın resmiyle beraber sözde Kürdistan haritasını paylaşması büyük tepkiye neden olurken sosyal medyadan vatandaşlar ise Misak-ı Milli haritasını paylaşarak Türkiye'nin topraklarında gözü olanlara gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 22:13:00 -
Harita öyle değil böyle çizilir: İşte Büyük Türkiye!

 yeniakit.com.tr 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), tarihte ilk kez ülkeyi ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için Türkiye topraklarının da içinde yer aldığı pulla propaganda yaptı.

Türkiye'nin tepkisinin ardından skandal haritanın yer aldığı pulun bastırma planının IKBY tarafından onaylanmadığı iddia ederek kıvırdı.

Vatandaşlardan büyük tepki

Öte yandan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle sosyal medyada tüm vatandaşlar IKBY'ye sert tepki gösterdi. 

Misak-ı Milli haritasını paylaşan vatandaşlar, "Harita öyle çizilmez, böyle çizilir" tepkisinde bulundu.

İşte vatandaşların tepkilerinden bazıları: 

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