Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, geleceği gençlerle inşa etme vizyonu doğrultusunda genç yeteneklerin kariyer yolculuklarına destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, çalışan deneyimini odağına alarak yetenek kazanımına ve insan kaynağına yatırım yapmayı sürdüren Türk Telekom, geleceğin nitelikli milli mühendislerini yetiştirmek ve istihdam etmek amacıyla başlattığı programın üçüncü dönemini hayata geçiriyor.

Şirket, program kapsamında güçlü mühendislik altyapısına sahip geleceğin yöneticilerini iş hayatına kazandırmayı ve ulusal istihdama katkı sunmayı hedefliyor.

Üniversitelerin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, enerji sistemleri, mekatronik ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerinden yeni mezun olan gençlerin katılabildiği programa başvurular 3 Aralık'a kadar devam edecek.

Genç mühendisler, 3 Aralık ile 5 Şubat 2027 döneminde yürütülecek program kapsamında değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladıktan sonra 15 Mart'ta Türk Telekom'da işbaşı yapacak.

Bölge müdürlüklerinin enerji ve soğutma sistemleri, erişim, şebeke ve mobil kadrolarını güçlendirmeyi hedefleyen Genç Mühendis Programı'nın önceki dönemlerine katılan gençler arasından yaklaşık 300 mühendis Türk Telekom ailesine katılmıştı.

"GELECEĞİ GENÇLERLE BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik ederken bu dönüşümün en değerli gücünün ülkenin nitelikli ve milli insan kaynağı olduğuna inandıklarını belirtti.

Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi milli sorumluluk olarak gördüklerine işaret eden Şahin, gençlere yapılan her yatırımın, aynı zamanda ülkenin geleceğine yatırım olduğunu kaydetti.

Şahin, dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük etme vizyonları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında operasyonel verimliliklerini artırırken bölge müdürlüklerinde yetkinlik odaklı istihdam anlayışlarını da kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: ç"Genç Mühendis Programı ile güçlü mühendislik altyapısıyla öne çıkan gençleri Türk Telekom ailesine katarak geleceği gençlerle birlikte inşa ediyoruz. Gençlerin kariyer yolculuklarına destek olurken, milli değerlerimizden güç alan, geleceğin yetkinlikleriyle donanmış nitelikli mühendislerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, önümüzdeki dönemde de genç yeteneklerin geleceğin kritik yetkinlikleriyle erkenden buluşmasını destekleyerek ülkemizin yetenek ekosistemine ve küresel teknoloji rekabetine değer katmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."