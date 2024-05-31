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Gündem Harita kızarıyor! Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı
Gündem

Harita kızarıyor! Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 22:55:00 -
Harita kızarıyor! Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı

Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar nedeniyle yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca etkili olan yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek

Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-32, Edirne'de 33-37, Kırklareli'de 31-35, Tekirdağ'da 26-30, Kocaeli'de 31-37, Sakarya'da 32-36 ve Yalova'da 27-30 derece aralığında olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Açıklamada, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

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