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Spor Haris Seferovic Galatasaray'dan ne kadar ücret alacak?
Spor

Haris Seferovic Galatasaray'dan ne kadar ücret alacak?

Haris Seferovic bonservisi ne kadar? Galatasaray, Haris Seferovic'i renklerine bağladı. Futbolseverler ise sarı-kırmızılı kulübün Haris Seferovic'e ne kadarlık ödeme yapacağını araştırıyor. Peki, Haris Seferovic yıllık ne kadar alacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-20 19:15:00 -
Haris Seferovic Galatasaray'dan ne kadar ücret alacak?

Galatasaray, Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferinin gerçekleştiğini duyurdu. Peki, Haris Seferovic yıllık ne kadar kazanacak?

Haris Seferovic Galatasaray'dan ne kadar ücret alacak?

Galatasaray, Haris Seferovic'in geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun  satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir” denildi.

 

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