Harika Kanatlar 41 Burda AVM’de

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 41 Burda AVM, Harika Kanatlar etkinliği ile minik ziyaretçilerini karşılıyor.

İzmit’te eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 41 Burda AVM,30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Jet ve Dizzy Harika Kanatlar etkinliği ile çocukları eğlenceye davet ediyor. 15.00,17.00 ve 19.00 seansları ile ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı Harika Kanatlar etkinliği ile 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerine eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak.

Okul öncesi en keyifli etkinlikler ile minik ziyaretçilerini buluşturacak olan 41 Burda AVM yönetimi, tüm öğrencilere başarılı bir dönem dilediler.