  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Harici güç kaynaklarının çevreye olumsuz etkisi azaltılacak
Ekonomi

Harici güç kaynaklarının çevreye olumsuz etkisi azaltılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:22:42 -
Harici güç kaynaklarının çevreye olumsuz etkisi azaltılacak

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, harici güç kaynaklarının çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine yönelik düzenlemeye gitti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlemeleriyle uyumlaştırılan tebliğle harici güç kaynaklarının yüksüz durumda tükettiği enerjinin azaltılmasının yanı sıra çalışır durumdaki enerji verimliliğinin de artırılması hedeflendi.

Oyuncak tren setlerinden tıraş makinelerine, tartılardan müzik setlerine, ev sinema sistemlerinden spor aletlerine kadar pek çok ürünle birlikte kullanılan harici güç kaynaklarını kapsayan tebliğde yapılan değişikliklerle AB iç pazarında 2030 yılına kadar yaklaşık 1,45 milyon ton eş değer karbondioksit salınıma karşılık gelen 4,3 TWh yıllık nihai enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Tebliğin yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları da dikkate alınarak 1 Ocak 2021 olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı