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Dünya Haremi İbrahim’e siyonist asansörü
Dünya

Haremi İbrahim’e siyonist asansörü

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Yaka’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ne asansör inşa edilmesine yapılan itirazı reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 13:00:00 -
Haremi İbrahim’e siyonist asansörü

Filistinli avukat Tevfik Cahşın, Kudüs’teki İsrail Merkez Mahkemesinde asansör inşaatına yapılan itirazın görüşüldüğünü söyledi. İtirazın reddedildiğini kaydeden Cahşın, “Karar, itiraz dilekçesinin sunulmasından sonra 24 saat içerisinde alındı. Normalde kararlar günler, hatta aylar sürer” derken asansör inşaatının durdurulması için yüksek mahkemeye de başvuracağını söyledi.

Öte yandan; Hamas, İsrail’in, Harem-i İbrahim Camii’ne asansör inşaat etme konusundaki ısrarını, kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

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