Hareketlilik devam ediyor! İşte altın fiyatları

Gram altının fiyatı, rekor tazeleyerek 480 TL'yi geçti. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 480 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek fiyatı ise 850 lira bandında seyrediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 463,63 TL'den işlem görüyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte altın fiyatları...

ATA ALTIN

Alış: 3.292,20

Satış: 3.472,90

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.357,00

Satış: 3.407,00

GRAM ALTIN

Alış: 479,44

Satış: 479,66

YARIM ALTIN

Alış: 1.598,00

Satış: 1.682,90

ÇEYREK ALTIN

Alış: 801,50

Satış: 846,50

TAM ALTIN

Alış: 3.231,95

Satış: 3.299,64