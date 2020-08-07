Hareketlilik devam ediyor! İşte altın fiyatları
Altında hareketlilik bugün de devam ediyor. Gram altının fiyatı 480 TL'yi geçti. Peki, 7 Ağustos çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? İşte altın fiyatları...
Gram altının fiyatı, rekor tazeleyerek 480 TL'yi geçti. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 480 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek fiyatı ise 850 lira bandında seyrediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 463,63 TL'den işlem görüyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte altın fiyatları...
ATA ALTIN
Alış: 3.292,20
Satış: 3.472,90
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.357,00
Satış: 3.407,00
GRAM ALTIN
Alış: 479,44
Satış: 479,66
YARIM ALTIN
Alış: 1.598,00
Satış: 1.682,90
ÇEYREK ALTIN
Alış: 801,50
Satış: 846,50
TAM ALTIN
Alış: 3.231,95
Satış: 3.299,64