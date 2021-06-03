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Gündem

Hareketli dakikalar! İstanbul'da film gibi kovalamaca

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 06:57:00 -
Hareketli dakikalar! İstanbul'da film gibi kovalamaca

Olay saat 02.30’da Bakırköy Ataköy’de yaşanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Z.A. idaresindeki 34 HP 0816 plakalı otomobil uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ataköy’den kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Bahçelievler idaresine girdi.

Kaçan şahsın idarelerine girdiği bilgisini alan Bahçelievler Polisi, şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Ardına takılan polisleri atlatmayı başaran sürücü, E-5 karayolu Avcılar istikametine doğru seyir etmeye başladı. 45 dakika süren kovalamacada alkollü sürücü kullandığı otomobille iki polis aracına çarptı. Polis aracına çarptıktan sonra bariyerlere giren sürücü Bahçelievler Çobançeşme Kavşağında yakalandı.

Sürücü Z.A. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri otomobilde uzun süre arama yaptı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken gözaltına alınan sürücü hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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