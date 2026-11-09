Hareketli araçtan kalkıp yine ona inen dronla birinci oldular

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Şahinbey Göktürkler Takımı, hareket halindeki bir araçtan kendi kendine havalanıp görevinin ardından yine aynı araca inebilen dron sistemiyle TEKNOFEST İHA yarışmasında Türkiye birincisi oldu. 10 kişilik ekip, ödülünü Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Gençlerin iki yıldır geliştirdiği proje, jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Pilot müdahalesi olmadan insan tespit etti

Takım üyelerinden Enes Mahmut Özkanalıcı'nın anlattığına göre dron, hareketli kara aracının üzerinden otonom biçimde havalandı; alan taraması yaparak bir insan tespit etti ve yer kontrol istasyonuna bilgi gönderdi. Ardından arama moduna geçen dron, hareket hâlindeki aracın üzerine yeniden otonom iniş yaptı. Özkanalıcı, "Bütün bu işlemleri pilot müdahalesi olmadan gerçekleştirdik" dedi.

Sistemin iki parçası da ekibin elinden çıktı. Takım üyelerinden Hasan Belge Çelik, "Hareketli aracımızı da dronumuzu da kendimiz tasarladık. Bütün işlemleri mini bir bilgisayar üzerinden otonom şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Özkanalıcı, projeyi geliştirirken askeri araçları örnek aldıklarını anlattı. Askeri amaçlarla kullanılan dron sistemlerinde araçlar hareket hâlindeyken kalkış ve inişte bazı zorluklar yaşanabileceğini düşünen ekip, dronların hareket hâlindeki askeri araçların üzerinden otomatik kalkış ve iniş yapabilmesinin faydalı olacağını değerlendirerek yola çıktı. Öğrenciler, sistemin özellikle askeri alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.

"Bizim için yarışmalarda önemli olan yalnızca birinci olmak değil, bir şey üretmek ve ortaya bir proje koymak" diyen Özkanalıcı, bu emeğin birincilikle ödüllendirilmesinin de kendileri için çok güzel olduğunu söyledi.

Ödülü Şanlıurfa'da Erdoğan'dan aldılar

Çelik, yarışmaya giderken sonucu bu kadar yukarıda beklemediklerini açıkça dile getirdi: "Bir derece elde etmeyi bekliyorduk ancak Türkiye birincisi olacağımızı açıkçası düşünmüyorduk. Görevimizi hatasız şekilde tamamladık."

Süreçte Şahinbey Belediyesi'nin desteklerinin olduğunu belirten Çelik, birinciliğin ardından TÜBİTAK tarafından ödüllendirildiklerini, ayrıca TUSAŞ'tan da ödül aldıklarını bildirdi. Çelik, iki yıllık emeğin karşılığını almanın kendileri için büyük bir mutluluk ve gurur olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa'daki töreni ekip adına Özkanalıcı şu sözlerle anlattı: "O ana kadar birinci olduğumuzu biliyorduk ancak ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımızda bu başarıyı tam anlamıyla hissettik. Bizim için çok özel ve gurur verici bir an oldu."