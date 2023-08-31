Harekete geçtiler! Marketlerdeki 5 bin ürünün fiyatını sabitleyecekler
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, süpermarketlerdeki 5 bin ürünün fiyatının sabitleneceğini ya da düşeceğini açıkladı.
Fransa'da enflasyon geçtiğimiz yıl son 37 yılın zirvesine çıkarken Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le, konuk olduğu France 2 kanalında, süpermarketlerdeki 5 bin ürünün fiyatının sabitleneceğini veya düşeceğini belirtti.
Söz konusu ürünlerden bazılarının fiyatlarının yüzde 5 ila 15 düşeceğini söyleyen Le Maire, yıl sonunda süpermarketler ve 75 sanayi devi arasında yapılması beklenen ürün fiyat müzakerelerinin erkene alındığını ve eylülde başlayacağını dile getirdi.
Fiyatların 2024'te düşmesi bekleniyor
Le Maire, müzakereleri erkene alarak ürün fiyatlarının Ocak 2024'ten itibaren düşmesini beklediklerini kaydetti.
Öte yandan Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsüne (INSEE) göre, şubat itibarıyla gıda ürünlerinde enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 14,5'e ulaştı.
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