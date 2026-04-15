Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar

Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki katliamın ardından sosyal medyada saldırganı öven, şiddet eylemlerini meşrulaştıran ve olayı normalleştirmeye çalışan içerikler mercek altına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu tür provokatif içerik üreten ve yayan hesapları tek tek tespit etmeye başladı. Şiddeti özendirici paylaşım yapanların "suçu ve suçluyu övme" kapsamında yargılanacağı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı çalışma kapsamında, tespit edilen hesap sahipleri hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli süreçler başlatıldı. Yetkililer, özellikle çocukların ve gençlerin psikolojisini olumsuz etkileyecek, toplumsal infiale yol açacak dezenformasyon ve şiddet içerikli görsellere karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Dijital takip derinleşiyor

Saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bu hassas süreçte, dijital dünyada terör estirmeye çalışanlara karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ediliyor. Siber ekiplerin 7/24 esasına göre yürüttüğü incelemelerle, manipülasyon ve provokasyon odaklı tüm paylaşımların adli makamlara raporlandığı öğrenildi.