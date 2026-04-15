Gündem
Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar

Kahramanmaraş’ta eğitim yuvasını kana bulayan o korkunç saldırının ardından, acıyı paylaşmak yerine dijital mecralarda şiddet çığırtkanlığı yapanlara karşı devlet düğmeye bastı. İletişim Başkanlığı ve siber polisi koordineli bir şekilde sosyal medyadaki kirli paylaşımların peşine düştü.

Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki katliamın ardından sosyal medyada saldırganı öven, şiddet eylemlerini meşrulaştıran ve olayı normalleştirmeye çalışan içerikler mercek altına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu tür provokatif içerik üreten ve yayan hesapları tek tek tespit etmeye başladı. Şiddeti özendirici paylaşım yapanların "suçu ve suçluyu övme" kapsamında yargılanacağı bildirildi.

 

Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı çalışma kapsamında, tespit edilen hesap sahipleri hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli süreçler başlatıldı. Yetkililer, özellikle çocukların ve gençlerin psikolojisini olumsuz etkileyecek, toplumsal infiale yol açacak dezenformasyon ve şiddet içerikli görsellere karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

 

Dijital takip derinleşiyor

Saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bu hassas süreçte, dijital dünyada terör estirmeye çalışanlara karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ediliyor. Siber ekiplerin 7/24 esasına göre yürüttüğü incelemelerle, manipülasyon ve provokasyon odaklı tüm paylaşımların adli makamlara raporlandığı öğrenildi.

Harun

Her türlü imkanımız var ama nerede yanlışlık yapıyoruz
