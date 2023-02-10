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Gündem Harekete geçildi! Deprem istismarcısı hainlere şok!
Gündem

Harekete geçildi! Deprem istismarcısı hainlere şok!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, resmi kurumların internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarını taklit ederek deprem bağışı talep edilen 20 sahte ve site tespit etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:40:00 - 2023-02-10 11:58:49
Harekete geçildi! Deprem istismarcısı hainlere şok!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinden AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi resmi kurumların internet sayfaları ile sosyal medya hesaplarını taklit edip bağış talep eden şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 ilde deprem istismarıyla dolandırıcılık yapmaya çalışan 20 hesap kullanıcısını belirledi. 3'ü Eskişehir'de 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Yorumlar

abdullah

YARDIMDAN DAHA ÖNEMLİSİ DEPREM BÖLGESİNE ZORLUKLA ULAŞTIRILAN YARDIMLARIN ÇALINMAMASI...HER DEPREMDE MUTLAKA VE MUTLAKA BU YARDIMLARA DADANAN ORGANİZE-BİREYSEL içeriden-dışarıdn ÇETELER OLUR...LÜTFEN BU EMANETLERİ YERİNE ULAŞTIRIN, KORUYUN, TEDBİR ALIN..
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