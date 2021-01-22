'Hareket' partileşiyor! Muharrem İnce’den “Memleket Partisi”

70’e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce’nin partileşmeye ilişkin kararını 5-10 gün içinde netleştirmesi, ilkbahar aylarında ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunması bekleniyor. Partinin adının “Memleket Partisi” olacağı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde tüzük ve parti programı için kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen İnce’nin, şubat ayı sonunda ise CHP’den istifa edeceği belirtiliyor. Bugüne kadar 48 ile giderek halkla buluşan İnce’nin yanında, partisini kurduktan sonra CHP’li bazı isimlerin de yer alacağı ileri sürülüyor.