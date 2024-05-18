Hareket halindeki aracın önüne atlayıp yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Yayla Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Hafiz Acar’ın kullandığı araç ile Sinan Demir yönetimindeki Manavgat Devlet Hastanesi’ne ait resmi araç çarpıştı. Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki Sevim Acar isimli bir kadın yaralandı.
Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda, Hüseyin Özdemir’in kullandığı 07 BJB 095 plakalı aracın aniden yola çıkan yayaya çarptı. Kazada yaya İ.Y. yaralanırken, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İ.Y.’nin 177 promil alkollü olduğu belirlenirken daha önce de Manavgat’ın farklı yerlerinde kendisini araçların önüne atarak yaralanmış numarası yapıp araç sürücülerinden para aldığı iddia edildi.
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