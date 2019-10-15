0553 313 94 23

Harekattaki askerlerimize incirli destek

Aydın'da Germencik Ziraat Odası, üreticiler tarafından bağışlanan 5 ton kuru inciri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e gönderecek.

15 Ekim 2019 Salı 12:37
Harekattaki askerlerimize incirli destek

Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerin enerjilerini ve morallerini artırmak amacıyla kuru incir bağış kampanyası başlatıldı.

Germencik Ziraat Odası öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında mahalleleri dolaşan oda üyeleri kuru incir topladı.

Gazetecilere açıklama yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için kaymakamlık izniyle kampanya başlattıklarını söyledi.

Muhtarların da kampanyaya ilgi gösterdiğine dikkati çeken Çapakçıoğlu, elinde ürünü bulunanların kuru incirle, olmayanlarında kuru gıda malzemeleri temin edip kampanyaya katılabildiğini ifade etti.

Çapakçıoğlu, 3 ton kuru incir topladıklarını, cuma gününe kadar 5 tona ulaşarak incirleri Türk Kızılaya teslim edeceklerini, ürünlerin harekatta görev alan askerlere dağıtılacağını kaydetti.

Oda Meclis Başkanı Necip Arslan da kampanyaya gösterilen ilginin kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.

Bozköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güllü de mahallede bir günde 800 kilogram incir topladıklarını, "Mehmetçik" dendiğinde herkesin tek yürek olduğunu belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:37
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu
  3. Germencik Ziraat Odası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi
    1. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    2. Şehit polisin cenazesi törenle..
    3. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    4. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    5. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    6. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    7. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    8. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    9. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    10. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    11. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    12. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    13. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    14. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    15. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    16. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    17. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    18. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    19. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    20. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    21. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    22. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    23. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    24. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    25. Teröristler bir kez daha sivillere..
    26. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    27. Cep telefonu kullananları..
    28. Dualarımız Mehmetçik için
    29. Ekmek parası için çalışırken..
    30. Balıkesir’de sudan 16 milyon liralık..
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!