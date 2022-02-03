Harekatın adı neden Kış Kartalı? Coşkun Başbuğ bomba detayı duyurdu

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Irak ve Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Kış Kartalı Harekatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Harekatın isminin ABD'ye mesaj vermek için 'Kış Kartalı' olduğunu ifade eden Coşkun Başbuğ, 'ABD'nin devlet simgesi kartal. Devlet 'Biz senin gibi kağıttan kartal değiliz. Demirden kartalız. Hedefi gördüğümüzde pençeyi gece gündüz takar getiririz' diyor.' diye konuştu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik "Kış Kartalı Harekatı"nda altı farklı üsten kalkan uçaklar, Karacak, Sincar ve Derik'teki 80'e yakın hedefi eş zamanlı vurdu.

TVNET'e konuk olan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, harekata ilişkin detayları aktardı.

Başbuğ, harekatın başka ülkede, başka coğrafyada, kış şartları altında ve gece icra edildiğini ve bunun en zor şartlarda yapılan harekat olduğunu söyledi. Hedeflerin gecenin bir yarısı nokta atışıyla vurulduğunu belirten Başbuğ, 60'a yakın hava aracı kullanıldığını ifade etti.

Bu mesajı ABD alsın diye biz mesajı verdik

Operasyonun isminin neden 'Kış Kartalı' olduğu konusunda da konuşan Başbuğ, "Devlet son o kadar konuya hakim ki karşıya alay edercesine bazı mesajlar veriyor. Ama maalesef ABD ve onu destekleyenlerde onu anlayacak ne akıl ne de onu anlayacak bir tarihi tecrübe var. ABD'nin devlet simgesi kartal. Devlet 'Biz senin gibi kağıttan kartal değiliz. Demirden kartalız. Hedefi gördüğümüzde pençeyi gece gündüz takar getiririz' diyor. Bu mesajı ABD alsın diye biz mesajı verdik." dedi.

3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik "Kış Kartalı Harekatı"nda 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Karacak, Sincar ve Derik'teki 80'e yakın hedefi eş zamanlı vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği "Kış Kartalı Harekatı" ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.

Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı. Uçaklar, Irak sınırından 165 kilometre derinlikteki Karacak ve 85 kilometre derinlikteki Sincar ile Suriye sınırından 9 kilometre derinlikteki Derik'teki hedefleri tam isabetle eş zamanlı vurdu.

60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait mühimmat depolarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da harekatla vuruldu.