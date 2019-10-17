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Harekata karşı çıkmıştı! CHP'li Bekaroğlu'ndan mektup iddiası!

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı skandal mektup için "Bu mektup gerçek olamaz, gerçek olmadığını açıklamak için niçin bu kadar bekliyorlar?" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 12:20
Harekata karşı çıkmıştı! CHP'li Bekaroğlu'ndan mektup iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a terör örgütü YPG'nin başındaki kod adı “Şahin Cilo”, asıl adı Ferhat Abdi Şahin ile müzakere çağrısı yaptığı mektup, gündeme ortaya çıktı.

Beyaz Saray antetli kağıdına yazılı ve Trump'ın ıslak imzası olan mektubu, ABD'de kendisine en yakın medya organı olan Fox Tv sunucularından Trish Regan paylaştı.

Türk ekonomisini bitirmekle tehdit eden Trump mektupta "Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Sert bir adam olma. Aptal olma." ifadelerine yer verdi.

Mektup kamuoyunda tepkiye neden olurken, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan CHP'li Bekaroğlu'ndan çok farklı bir çıkış geldi.

"Gerçek olmadığını açıklamak için niçin bu kadar bekliyorlar?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bu mektubun sahte olduğunu iddia etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bekaroğlu, "Bu mektup gerçek olamaz, gerçek olmadığını açıklamak için niçin bu kadar bekliyorlar?" diye yazdı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:20
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Şahin Cilo
  4. Ferhat Abdi Şahin
  5. Trish Regan
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

YORUM YAZ

  • NurNur19 dk önce
    DEFOL FIRILDAK !!!
  • OvalıOvalı46 dk önce
    sayin bekaroglu senin gibi bir sahtakar görülmemiş tir.abd yanlısı hain .
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 55 dk önce
    AVRUPA ARAPLAR ABD İSRAİL İRAN BUNLARI ANLIYORUZ BE DIŞ DÜŞMANLARIN ŞİMDİ EN AZINDAN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYIN ŞİMDİ BU HAREKATI SULANDIRMAK GERÇEKTEN ŞU AN İHANETLE EŞDEĞERDİR AYIPALLAHCC KORKUN ŞİMDİLİK SUSUN BİNLERCE AİLENİN GÖZÜ KULAĞI ORALARDAN GELECEK HABERLERDE BİRDE SİZİN BİR REİS DÜŞMANLIĞINIMIZI ÇEKECEĞİZ BİR SUSUN AYIPTIR.
  • Ismail zazaIsmail zaza1 sa önce
    Eminim bekaroğlu turmp un tarafında çünkü suriye ye girişi turump ta istemiyor bekaroğlu ve chp de istemiyor bekaroğlunun konuşması laf olsun beri gelsin türünden sağa sola savrulanlardan hayır gelmez bekaroğlu a latif şener vb milli görüş içinde vesayet rejiminin turuva atı idiler.
  • mmdoff mmdoff 1 sa önce
    Açıkladtk bekaroğlu açıkladık..Ama Erdoğan düşmanlığı ile kararan gözler bunu göremez..Cevap ille sözle olmaz..Biz griyoruz dedik.Girdik..Yeter mi?
  • Emre BayındırEmre Bayındır1 sa önce
    Tamam da abiciğim diyorum ki mektup harekattan önce gönderilmiş. Harekattan sonra Trump caz cuz yapmaya başladığında bizimkiler Trump iyi ama çevresinden baskı görüyor o yüzden ters konuşuyor mealinde açıklamalar yaptılar. Adam belli etmiş karşı olduğunu harekata gönderdiği mektupla. Ne diye Trump iyi çevresi kötü edebiyatı yapıyorsunuz?

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