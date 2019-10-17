Harekata karşı çıkmıştı! CHP'li Bekaroğlu'ndan mektup iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a terör örgütü YPG'nin başındaki kod adı “Şahin Cilo”, asıl adı Ferhat Abdi Şahin ile müzakere çağrısı yaptığı mektup, gündeme ortaya çıktı.

Beyaz Saray antetli kağıdına yazılı ve Trump'ın ıslak imzası olan mektubu, ABD'de kendisine en yakın medya organı olan Fox Tv sunucularından Trish Regan paylaştı.

Türk ekonomisini bitirmekle tehdit eden Trump mektupta "Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Sert bir adam olma. Aptal olma." ifadelerine yer verdi.

Mektup kamuoyunda tepkiye neden olurken, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan CHP'li Bekaroğlu'ndan çok farklı bir çıkış geldi.

"Gerçek olmadığını açıklamak için niçin bu kadar bekliyorlar?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bu mektubun sahte olduğunu iddia etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bekaroğlu, "Bu mektup gerçek olamaz, gerçek olmadığını açıklamak için niçin bu kadar bekliyorlar?" diye yazdı.

