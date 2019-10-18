0553 313 94 23

Harekat tüm planlarını bozdu! İşte Suriye'de son harita

Terör koridorunun önlemek amacıyla Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na YPG/PKK’nın çekilmesi için ara verilirken, harekat sonrası harita bambaşka hale geldi.

18 Ekim 2019 Cuma 14:00
Harekat tüm planlarını bozdu! İşte Suriye'de son harita

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı HarekatıSuriye'deki çatışmalar sonucu oluşan haritayı bambaşka bir hale getirdi. ABD'nin son bir kaç yıldır Türkiye'nin sınırında oluşturmaya çalıştığı terör koridoru Barış Pınarı harekatıyla 9 gün içinde darma dağın oldu.

Harekatın değiştirdiği harita Türkiye'nin önüne yeni bir tablo ve yeni bir rota çıkardı. 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme, sahada değişen durum sebebiyle artık çok daha önemli.

Türkiye'nin 9 günlük harekat ile değişen harita şöyle:

 

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı harekatı öncesindeki harita ise şöyleydi:

 

İngiliz BBC kanalında yer alan bir analizde harekat sonrasında sahadaki dengelerin değişimine dikkat çekildi. Analizde şu yorum yapıldı:

Türk-Rus-Suriye-ABD aynı yerde

ABD ve SDG'nin çekildiği Menbic ve Kobani'ye Rusya ve Suriye ordularının girmesi, çok dar bir bölge içinde Türk, Rus, Suriyeli ve ABD'li askerlerin bir arada bulunmalarına yol açıyor.

Çavuşoğlu, bu iki kentle ilgili durumun Türkiye-Rusya arasındaki mevcut kanallarla ele alınacağını, Pence'in de zaten bu bölgelerle ilgili olarak "Ruslarla konuşursunuz" yanıtını verdiğini söyledi.

Bundan sonra Rusya'nın ne diyeceği önemli

Analistler, bu durumun, 9 Ekim öncesine kadar Fırat Nehri'ndeki doğusunda kalan bölgeyle ilgili konuları sadece ABD ile görüşen Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Rusya'nın da görüşlerine dikkat vermesi gerektiğini göstermesi açısından önemli olduğunun altını çiziyor.

22 Ekim'deki görüşme çok önemli

Uzmanlar, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 22 Ekim'de, yani 120 saatlik sürenin dolduğu bir günde görüşecek olması bu görüşmenin önemini şimdiden artırmış durumda olduğuna dikkat çekerek, gelinen noktada, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Rusya ve ABD arasında çok daha dengeli bir politika izlemek durumunda kalacağını ifade ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:00
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Suriye
  3. ABD
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Vladimir Putin
  6. BBC
  7. Menbic
  8. Kobani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerçekten Erdoğan mı birleştirmiş düşmanları?
    1. Gerçekten Erdoğan mı birleştirmiş..
    2. Ali Faik Demir kimdir, nerelidir? Ali..
    3. Erdoğan 'çatışma' iddialarına cevap..
    4. Yaşlanma karşıtı yüz egzersizleri
    5. Harekat tüm planlarını bozdu! İşte..
    6. Anlaşma sonrası Erdoğan'dan ilk..
    7. Muhtar maaşlarında büyük artış
    8. Terör yanlılarından Türkiye hakkında..
    9. Pekmezli bebek maması tarifi
    10. ABD-Türkiye anlaşması soruldu,..
    11. TürkAkım projesinde büyük gelişme!
    12. 15 Temmuz Otogarı ücretleri belirlendi
    13. Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı..
    14. Türkiye-ABD anlaşması Asya-Pasifik..
    15. 'Türkiye’nin haklı mücadelesi yıllar..
    16. İspanya'da eylemler sürüyor! El..
    17. 'Dansöz' rezaletiyle ilgili yeni gelişme
    18. Mug kek | Bardakta kek tarifi
    19. Erdoğan imzaladı, resmen kuruldu!
    20. Erdoğan imzaladı, resmen kuruldu!
    21. El-Basıt ne demek? El Basıt anlamı..
    22. HDP'liler Diyarbakır annelerinin..
    23. Medipol Başakşehir'in milli gururu
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile NATO..
    25. Genç muhtar 5 yıllık maaşını köyüne..
    26. 'YPG/PKK'nın federasyon iddiası hayal..
    27. 'Operatörlerin şehir içi altyapı..
    28. İsrail gazetesi: 'Türkiye istediğini..
    29. İdlib'e hava ve kara saldırıları..
    30. CHP'li Başkan, koltuğu AK Partili isme..
    Ağar Fırat'ın doğusundaki gizli aktörü açıkladı!
    Ağar Fırat'ın doğusundaki gizli aktörü açıkladı!
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2019
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap