Harekat tüm planlarını bozdu! İşte Suriye'de son harita

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı HarekatıSuriye'deki çatışmalar sonucu oluşan haritayı bambaşka bir hale getirdi. ABD'nin son bir kaç yıldır Türkiye'nin sınırında oluşturmaya çalıştığı terör koridoru Barış Pınarı harekatıyla 9 gün içinde darma dağın oldu.

Harekatın değiştirdiği harita Türkiye'nin önüne yeni bir tablo ve yeni bir rota çıkardı. 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme, sahada değişen durum sebebiyle artık çok daha önemli.

Türkiye'nin 9 günlük harekat ile değişen harita şöyle:

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı harekatı öncesindeki harita ise şöyleydi:

İngiliz BBC kanalında yer alan bir analizde harekat sonrasında sahadaki dengelerin değişimine dikkat çekildi. Analizde şu yorum yapıldı:

Türk-Rus-Suriye-ABD aynı yerde

ABD ve SDG'nin çekildiği Menbic ve Kobani'ye Rusya ve Suriye ordularının girmesi, çok dar bir bölge içinde Türk, Rus, Suriyeli ve ABD'li askerlerin bir arada bulunmalarına yol açıyor.

Çavuşoğlu, bu iki kentle ilgili durumun Türkiye-Rusya arasındaki mevcut kanallarla ele alınacağını, Pence'in de zaten bu bölgelerle ilgili olarak "Ruslarla konuşursunuz" yanıtını verdiğini söyledi.

Bundan sonra Rusya'nın ne diyeceği önemli

Analistler, bu durumun, 9 Ekim öncesine kadar Fırat Nehri'ndeki doğusunda kalan bölgeyle ilgili konuları sadece ABD ile görüşen Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Rusya'nın da görüşlerine dikkat vermesi gerektiğini göstermesi açısından önemli olduğunun altını çiziyor.

22 Ekim'deki görüşme çok önemli

Uzmanlar, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 22 Ekim'de, yani 120 saatlik sürenin dolduğu bir günde görüşecek olması bu görüşmenin önemini şimdiden artırmış durumda olduğuna dikkat çekerek, gelinen noktada, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Rusya ve ABD arasında çok daha dengeli bir politika izlemek durumunda kalacağını ifade ediyor.