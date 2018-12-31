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Harekat öncesi ÇNRA'lar sınıra ulaştı!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki yuvalanan terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekat öncesi sınır hattına askeri sevkıyatlar tüm hızıyla sürüyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:03
Harekat öncesi ÇNRA'lar sınıra ulaştı!

Hatay’dan Suriye’deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Konvoy, Şanlıurfa yönüne hareket etti

Hatay’dan yola çıkan çok sayıda ÇNRA ile askeri malzeme ve mühimmat taşıyan sivil ve askeri araçlardan oluşan konvoy, İslahiye’ye ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Şanlıurfa yönüne hareket etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:03
  1. Şanlıurfa
  2. Hatay
  3. Gaziantep
  4. şanlıurfa
  5. hatay
  6. ÇNRA
  7. Çok Namlulu Roketatar

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