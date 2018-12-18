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Harekat için tüm planlar hazır! Emir-komuta Temel Paşa'da

Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten 2'nci Ordu Komutan İsmail Metin Temel'in kumanda edeceği Fırat'ın doğusuna düzenlenecek askeri harekatta tüm planlar hazırlandı.

18 Aralık 2018 Salı 11:49
Harekat için tüm planlar hazır! Emir-komuta Temel Paşa'da

Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarına düzenlenecek dev harekatın planlarına son şekli verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) harekatta alacakları görevler en ince ayrıntısına kadar belirlendi. Harekatı, Zeytin Dalı harekatını yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail MetinTemel emir komuta edecek.

İlk hedef tüneller

Harekatın ilk hedefi terör örgütü PKK/YPG’nin ABD’li askerlerle birlikte hazırladığı tuzaklar olacak. Keşif uçuşları, sızma ve saha kestirmeleri ile belirlenen, tonlarca patlayıcı ile tuzaklanan tüneller patlatılacak. Ardından da önceden belirlenen stratejik hedefler hava ve karadan yoğun ateş altına alınacak. Hedefler imha edildikten sonra kara güçlerinin devreye girmesi planlanıyor.

Orgeneral İsmail Metin Temel, Afrin’de terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı da yönetti.

24 bin kişi girecek

Sınır hattında kazılan onlarca kilometrelik tüneli mayın deposuna çeviren PKK geçiş esnasında yapacağı patlatmalarla dev çukurlar açmayı hedefliyor. TSK, muhtemel sınır tuzaklarına karşı zırhlı geçişini sağlama adına seyyar rampalardan faydalanarak intikalin aksamasını önleyecek.

ÖSO ve TSK 10’dan fazla noktadan PKK’nın işgalindeki bölgeye girecek. Sınırı, 23 -24 bin kişilik TSK-ÖSO askeri geçecek. Harekatta 17 bin kilometrekare alan temizlenecek. Bilgi sızdırılma ihtimaline karşı harekat planının Suriye içlerindeki kısmı son ana kadar kimseyle paylaşılmayarak gizli tutulacak.

Ek kuvvet yola çıktı

Gerek duyulması durumunda devreye girmek üzere İdlib’teki ÖSO birliklerinden takviye güç yola çıktı. Bölgede bulunan Suvvar İdlib Grubu Komutanı Yeni Şafak’a yaptığı açıklama da bölgeden 8 ila 15 bin arasında değişen takviye birlik gönderileceğini söyledi.

2 ayda bitecek

Batıda Cebel-i Ahlem bölgesinde başlayıp Resul Ayn’a uzanan 165 kilometrelik cephe koridorunun sınır bölümü PKK menzili dışında mevzilenecek. Hareket emri ile birlikte tüm birimler eşzamanlı olarak sıfır hatta mevzilendirilecek. ÖSO komutanları ve TSK yetkilileri arasındaki toplantıda Fırat’ın doğusuna yönelik terör temizliğinin ilk safhasının iki aylık zaman diliminde bitirileceği belirtildi.

Teröristlerin can simidi ABD

Tel Abyad Meclis Başkanı Ekrem Dede, Zor Mağar’dan Resul Ayn’a uzanan sınır boyunca yüzlerce evin mayınlandığını ve Türk askeri ile ÖSO’nun geçişi sırasında patlatılacağını açıkladı. Dede, örgütün sınıra paralel tüneller yanında dikey tünellerle de Türkiye’ye geçerek intihar saldırıları yapmayı planladığını söyledi. Fırat Nehri’nin doğusunda yuvalanan terör odaklarına yönelik harekat öncesi PKK’lılarla görüşen Pentagon yetkilileri, harekat esnasında zor durumda kalan PKK’lıların ABD üslerine sığınabileceğini söyledi. Tel Abyad, Münbiç ve Rasul Ayn’dan kaçan terörstler için Şeyh Abud, Ayn İsa 93 Tugay, Harab Işık Tel Semin bölgelerindeki ABD üsleri sığınma noktaları olarak belirlendi. Bu üslere sığınan teröristler ABD korumasında karadan ve havadan Rakka ve Kamışlı bölgelerine taşınacak.

Öte yandan harekatı engellemek isteyen Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri bölgeye yeni bir heyet gönderdi. ABD’li sivil ve askeri yetkililerle birlikte Arap aşiretleri ve PKK elebaşıları ile görüşen Körfez heyeti 3. yol başlığı altında yeni bir formül görüşü ortaya attı. Haseke, Münbiç, Resulayn, Tel Abyad, Rakka ve Kamışlı hattına Peşmerge milisleri ile birlikte Körfez ülkeleri ve Mısır’dan getirilecek güçlerin yerleştirilmesini savunan Körfez heyeti, Faruk el Maşi, Muhammed Bennavi ve Ebu Adil isimli PKK terör örgütü yöneticileri ile yaptıkları toplantıda bu görüşlerini açıkça dile getirdiler. Heyet Eski SMDK Başkanı Ahmed Carban’ında 3. yol formülünü desteklediği açıklaması yaptı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:49
  1. Fırat'ın doğusuna operasyon
  2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)
  3. Özgür Suriye Ordusu
  4. Harekat planları
  5. İsmail Metin Temel
  6. Tüm planlar hazır
  7. Teröristlere operasyon

YORUM YAZ

  • Levent Levent 5 dk önce
    Bu ne saçma iş . Örgütü temizlemekmi . Olan dagı taşı bombalamakmı . Bu işler böyle çözülücegini hiç sanmıyorum . Sen geliyorum de karşı tarafda sen bekle biz yerleşelim sen buralara atarsın bir kaç bomba . Bunu okuyunca bu sonuç çıkıyor .
  • yılmazyılmaz23 dk önce
    Bu conilerinde icabına bakmak lazım arap ülkelerin bir tarafları oynamasa oda olacak ama çogu dönek
  • ordangeçenbayordangeçenbay24 dk önce
    Allah yardımcısı olsun komutanımızın ve harekata katılacak tüm askerlerimizin.

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