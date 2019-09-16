Harç pulu otomatları hizmette
İstanbul Havalimanı’na temassız (NFC) ödeme sistemini de destekleyen harç pulu otomatları konuldu.16 Eylül 2019 Pazartesi 11:29
İstanbul Havalimanı’na yolcuların yurt dışına çıkış işlemlerini kolaylaştıracak harç pulu otomatları konuldu. Havalimanı ve gümrüklerdeki bekleme sürelerini kısaltması amaçlanan otomatlarla yolculara birçok noktadan hızlı hizmet verilmesi sağlanacak. Yolcular, nakit ve kredi kartının yanı sıra temassız (NFC) ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla tek seferde en fazla 10 harç pulu alabilecek.
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