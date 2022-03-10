Harbiyeli Mahmut Kurt Türkiye birincisi oldu
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu koordinatörlüğünde, Bursa’da düzenlenen ve 18 üniversitenin katıldığı Üniversiteler Salon Atletizm Şampiyonası’nda Harbiyeli Mahmut Kurt 200 metre koşu branşında Türkiye birincisi oldu.
YENİ AKİT ANKARA
Üniversiteler Salon Atletizm Şampiyonası’nda, Kara Harp Okulundan Harbiyeli Mahmut Kurt 200 metre koşu branşında Türkiye birincisi oldu.
Milli Savunma Üniversitesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Kara Harp Okulundan Harbiyeli Mahmut Kurt 200 m koşu branşında Türkiye birincisi ve 400 m koşu branşında Türkiye 3’üncüsü olduğunu duyurdu. Yapılan paylaşımda müsabakalara ilişkin fotoğraflar paylaşılırken şu ifadelere yer verildi; “Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu koordinatörlüğünde; Harp Okulları ve Kara Astsubay MYO öğrencilerinden oluşan MSÜ Atletizm Takımı, Bursa’da düzenlenen ve 18 üniversitenin katıldığı Üniversiteler Salon Atletizm Şampiyonası’na katıldı. Müsabakada, MSÜ Atletizm Takımı 3’üncü olurken, Kara Harp Okulundan Harbiyeli Mahmut Kurt 200 m koşu branşında Türkiye birincisi ve 400 m koşu branşında Türkiye 3’üncüsü oldu.”