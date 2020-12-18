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Gündem Haram kuyruğu 'koronavirüs' dinlemedi!
Gündem

Haram kuyruğu 'koronavirüs' dinlemedi!

Yılbaşı çekilişine günler kalan bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun haram kuyruğu oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:16:00 -
Haram kuyruğu 'koronavirüs' dinlemedi!

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL için yılbaşı çekilişi yapacağını duyurdu.

Koronavirüse rağmen uzun kuyruklar

Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun haram kuyrukları oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar her yıl şansını denediğini söylerken, bazıları borçları için bazıları ise çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bilet aldığını söyledi.

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