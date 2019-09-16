0553 313 94 23

Harabe evde kalan 7 kişilik aileye valilik sahip çıktı

Kırıkkale’de elektriksiz harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 5’i çocuk 7 kişilik ailenin okula giden 3 çocuğu babalarının cep telefonu ışığı ile ders çalışıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:52
Harabe evde kalan 7 kişilik aileye valilik sahip çıktı

Kırıkkale’de elektriksiz harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 5’i çocuk 7 kişilik ailenin okula giden 3 çocuğu babalarının cep telefonu ışığı ile ders çalışıyor. Bunun üzerine harekete geçen Kırıkkale Valiliği aileye yardım eli uzattı.


Kırıkkale’de Kızılırmak Mahallesi’ndeki harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 5’i çocuk, anne ve baba aynı odada yatıp kalkıyor. Elektriği olmayan evde babası H.Ö.’nün (57) cep telefonu feneriyle ders çalışan 6. sınıf öğrencisi B.Ö. Takdir Belgesi, (11) 7. sınıf öğrencisi M.Ö. (13) Teşekkür Belgesi aldı. 4. sınıf öğrencisi B.Ö. (9) ise sınıfını başarılı bir şekilde geçiyor.



"Babasının elindeki cep telefonu feneriyle ders çalışıyor"


Aile evlerinde ziyaret eden Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnanın gözlerimize inanamadık. Beş çocuklu bir aile. Annenin kulakları az duyuyor. Baba astım-bronşit hastası ve akciğerlerinde küçülme var. Evinde elektrik hiç yok. Gaz betondan atılan parçalarla, inşaatlardan artan tahtalarla kendilerine yuva yapmışlar. Tavanlar gördüğünüz gibi evde sıva yok, tuğlaları çamurla tutturmuşlar. Ya çocuklar: Babası kızının takdirname aldığını söyledi. Kız derslerine babasının elindeki cep telefonu feneriyle çalışıyor. Öbür kızda çok zeki fakat çok dengesini kaybedip düşüyormuş. Değerli gönlü bol arkadaşlar benim sizlerin cömertliğinden hiç şüphem yok. Bu aile yardıma var mısınız?" ifadelerini kullandı.


Bunun üzerine harekete geçen Kırıkkale Valiliği aileye yardım eli uzattı. Yeni bir ev hazırlanana kadar 7 kişilik ailenin harabe evden çıkartılıp otele yerleştirildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyonlar Ligi'nin "kralı" Ronaldo
    1. Şampiyonlar Ligi'nin "kralı" Ronaldo
    2. "Taliban, ABD ile müzakereleri devam..
    3. 16 milyar avroluk futbol resitali..
    4. Elazığ’da tefeci operasyonu: 7 gözaltı
    5. Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı..
    6. Klasik arabalar Stockholm’de ilgi gördü
    7. Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi
    8. Balıkçılar palamutta hayal kırıklığı..
    9. Tarsus Kaleburcu Deresi temizleniyor
    10. Yurt içi petrol üretiminde rekor
    11. Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nda..
    12. Vali Gündüzöz: “O çocuklar da..
    13. Türkiye, otomobil devlerini cezbediyor
    14. Sertan Ayçiçek’e, ’Yılın CEO’su’ ödülü
    15. İlk ders Rektör Çiçek’ten
    16. Kütahya’yı kazanan öğrenciler otogarda..
    17. Emre Aydın’dan “İzmir’e dönüş” konseri
    18. Yiyeceklerin psikolojimize etkileri
    19. Elazığ’da, ‘Sağlık Hizmetleri Temel..
    20. Sapanca’da Nazan Öncel rüzgarı esti
    21. Küçükçekmece’de Niyazi Koyuncu rüzgarı
    22. Tekirdağ’da ulusal sulak alan..
    23. HDP önünde eylem yapan aile sayısı..
    24. Savaş; “Menderes, millet iradesini yok..
    25. Bulgaristan’dan yakın Avrupa’ya Türk..
    26. Türkiye’de dizel’in pazar payı düşüyor
    27. CHP'li belediyenin harcamaları dudak..
    28. Husilerden Suudi Arabistan’a tehdit:..
    29. Gözler Ankara’da! Dev görüşme başladı
    30. (Özel) Dünyanın gözünün olduğu Mersin..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!