0553 313 94 23

Hapşıran insana neden çok yaşa deniyor? Çok yaşa yerine iyi yaşa diyen insan

Hapşıran insana neden 'çok yaşa' deniyor? çok yaşa yerine iyi yaşa diyen insan’ sosyal medyada günde olunca hapşırana çok yaşa denilir mi? Sorusu sorulmaya başladı. Çok yaşayıp sürünmektense iyi ve kaliteli bir hayat yaşa anlamında kullanılır. Kısacası iyi bir hayat yaşamadıktan sonra çok yaşasan ne olur.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
Hapşıran insana neden çok yaşa deniyor? Çok yaşa yerine iyi yaşa diyen insan

Hapşıran insana neden 'çok yaşa' deniyor? çok yaşa yerine iyi yaşa diyen insan’ sosyal medyada günde olunca hapşırana çok yaşa denilir mi? Sorusu sorulmaya başladı. Çok yaşayıp sürünmektense iyi ve kaliteli bir hayat yaşa anlamında kullanılır. Kısacası iyi bir hayat yaşamadıktan sonra çok yaşasan ne olur.

Hapşırdıktan sonra “Çok yaşa!” söylemi nereden geliyor? Bu konuda hadisi şerif var mı? Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in yanında iki adam aksırdılar. Efendimiz birine “Yerhamükellah [Allah sana rahmet eylesin!]” dedi. Diğerine cevap vermedi. Cevap alamayan kimse Efendimiz’e: “Ya Resulallah falanca kardeşim aksırdığında cevap verdiniz, “Yerhamükellah” dediniz ben aksırdım bana böyle bir dua etmediniz. Acaba benim bir kusurum mu var? Sebebi nedir?” diye soruyor. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) burada bir şey öğretmek istiyor ve şöyle diyor: “Bu kardeşin aksırınca Allah’a hamd etti “Elhamdülillah” dedi. Fakat sen Allah’a hamd etmedin. “Elhamdülillah” demedin.”

“Hapşırana çok yaşa demek cahiliye adeti”

Dr. Murat Kaya, Hapşırana çok yaşanın neden dendiğini şöyle açıklıyor: “Günümüzde cahiliye adeti olarak hapşıran “çok yaşa” deniliyor. Bu İslam adetinin yanında çok cılız bir şey. Ayeti kerime de Cenabı Hak Yahudiler için “Yahudiler diyorlar ki biz Allah’ın sevgili kullarıyız. Allah’ın (haşa) çocuklarıyız, has kullarıyız, kıyamet günü bize azap yok. Biz orada güzel hayatla karşı karşıya kalacağız” diyorlar. Cenabı Hak ta buyuruyor ki: “Madem öyle Allah’ın has kulusunuz, ahiret sizin için daha önemli bu dünya zindanında neden sürünüp duruyorsunuz? Ölümü temenni edin, geçin o kıymetli yere. Cenabı Hak’ta orada size lütuflarda bulunsun, sözünüzde sadıksanız doğru söylüyorsanız” buyuruyor. Cenabı Hak sonra da: “Onlar kesinlikle ölümü istemezler. Ve onların her birisi bin sene yaşamak ister” buyuruyor.. “Çok yaşa, bin yaşa” deyince bu aklıma geliyor benimde. Yahudiler’in bin yıl yaşama arzusu gibi bir arzu insanlarında mevcut. Halbuki İslamın öğrettiği Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sünneti olan hem dua etmiş oluyor hem de bir sünneti icra ettiği için sünneti yaşama sevabı alıyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
  1. Hapşıran insana neden çok yaşa deniyor?
  2. Çok yaşa yerine iyi yaşa diyen insan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
    1. Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2..
    2. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın..
    3. Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satılan..
    4. FETÖ'nün TSK'daki kriptoları..
    5. Zulme seyirci ve sessiz kalma!
    6. İçişleri Bakanı Soylu’dan iş yeri..
    7. Bakan Selçuk, sırayı örnek vererek..
    8. Otomobil kamyonetin altına girdi
    9. Acı haber Bursa’ya düştü
    10. Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP..
    11. Sığınma hakkı tanınan Iraklı göçmenler..
    12. EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
    13. Hz. Mevlânâ’nın incinmeme, incitmeme..
    14. TESK'ten esnafa kredi talebi
    15. Sanayinin devleri Türkiye..
    16. Kadınların evlerinde oturmaları
    17. Ticaret Bakanlığından "Gürbulak"..
    18. Başkan Demir, kapalı halk pazarında
    19. Rektör Savaş: “DTS tasarım’da Uşak’ı,..
    20. 17 yaşındaki genç, Mardin’in ilk yerli..
    21. Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam..
    22. İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
    23. Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan..
    24. İran'dan İngiltere'ye ait petrol..
    25. Besin zehirlenmesinden korunmanın..
    26. Nafaka mağduru, yaşadıklarını..
    27. Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık..
    28. Doç. Dr. Karaca Başaran: “Liposuction..
    29. Suriyeli muhaliflerden İdlib çağrısı
    30. Gıybet etme!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!